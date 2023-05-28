В приграничных районах Белгородской области досрочно завершили учебный год

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, с 29 мая в администрациях Грайворонского и Шебекинского округов через школы начнется дополнительный сбор заявок на детский оздоровительный отдых за пределами региона

ТАСС, 28 мая. Власти Белгородской области приняли решение с понедельника завершить учебный год во всех приграничных муниципалитетах региона для обеспечения безопасности детей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Принято дополнительное решение, что во всех приграничных муниципальных образованиях, у нас их семь, плюс Белгород, плюс Яковлевский, плюс Новооскольский городские округа, завершим учебный год. Кроме, понятно, экзаменов", - написал он.

По данным Гладкова, в приграничных районах области ночь прошла спокойно, информация об обстрелах и новых происшествиях не поступала, раненные в Шебекине дети находятся в областной больнице, при необходимости их отправят на лечение в Москву.

Гладков добавил, что с понедельника в администрациях Грайворонского и Шебекинского округов через школы начнется дополнительный сбор заявок на детский оздоровительный отдых за пределами региона. Он уточнил, что этот вопрос решается с губернаторами других областей, которые предлагают свою помощь в приеме детей.

"Проблема, конечно, в том, что лето, и дети есть везде. И плановый детский отдых есть в каждом регионе. Все детские лагеря, санатории заняты. Но будем обеспечивать и принимать совместные меры для того, чтобы дети жили в безопасных, комфортных условиях", - написал глава региона.