Место проведения форума в Боао на Хайнане стало зоной туризма национального уровня

В КНР находятся 63 туристических зоны национального уровня, из них две расположены на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 28 мая. /ТАСС/. Остров Дунъюйдао на востоке Хайнаня, где ежегодно весной проводится Боаоский азиатский форум (БАФ), получил официальный статус туристической зоны КНР национального уровня. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, соответствующее решение было подтверждено Министерством культуры и туризма Китая. Как прокомментировало ведомство, это свидетельствует, что самая южная китайская провинция "демонстрирует прорыв в формировании ключевых объектов высокого уровня, привлекающих внимание туристов". Предполагается, что подобное повышение статуса будет означать "начало новой эпохи в развитии Дунъюйдао".

Согласно официальным данным, в КНР находятся 63 туристических зоны национального уровня, из них две расположены на Хайнане. "Мы продолжим прилагать усилия для того, чтобы обеспечить [необходимые условия для] создания [на острове] зон отдыха, соответствующих мировым стандартам", - сообщил департамент культуры и туризма провинции.

Дунъюйдао имеет уникальное географическое расположение. В 1996 году песчаная коса Юйдайтань, расположенная в 200-300 м к востоку от него, вошла в Книгу рекордов Гиннесса как "самый узкий песчаный полуостров, отделяющий устье реки от моря". Помимо комплекса БАФ, там находятся магазины беспошлинной торговли, пятизвездочные гостиницы, площадки для гольфа, есть и горячие источники. В 2024 году китайская логистическая компания COSCO Shipping планирует завершить там строительство первой в КНР полностью безуглеродной демонстрационной зоны.

Форум в Боао проводится регулярно с 2001 года и насчитывает около 30 стран-участниц (государства Азиатско-Тихоокеанского региона). В 2020 году он не состоялся из-за пандемии, однако в 2021-м и 2022-м был организован в очном формате, а в 2023 году прошел 28-31 марта. БАФ называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов стран Азии и всех прочих регионов мира. Власти Китая уделяют его развитию большое внимание и рассматривают данный механизм в качестве эффективного инструмента мягкой дипломатии, которая способствует активизации и укреплению международных контактов Пекина.