Замглавы фракции ЛДПР предложил объявить 1 сентября днем перехода на Telegram

По словам Алексея Диденко, заставить граждан поменять мессенджер нельзя, "но вот всех госслужащих перевести на Telegram" депутаты и правительство могут

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко направил письмо главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением объявить 1 сентября днем общероссийского перехода на мессенджер Telegram. Текст есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагаю назначить 1 сентября 2023 года днем общенационального перехода на мессенджер Telegram", - написал депутат министру.

По его словам, "исторически так сложилось, что в России в равной степени распространены и вышеупомянутый Telegram и WhatsApp". "Несмотря на то, что первый гораздо функциональней и не связан с компанией Meta, признанной в России экстремистской организацией, полностью вытеснить из оборота WhatsApp не удается. Во многом это связано с привычкой или страхом потерять контакты, что в новом мессенджере непривычный функционал и т. д", - считает Диденко.

"Перебороть страх перехода поможет единый день перехода на другую программу, как в свое время назначался день перехода на зимнее и летнее время", - продолжил депутат.

В заключение он констатировал, что заставить граждан поменять мессенджер нельзя, "но вот всех госслужащих перевести на Telegram" депутаты и правительство могут.