В Армении отмечают День республики

Глава правительства Никол Пашинян и политическое и военное руководство страны посетили мемориальный комплекс Сардарапат

ЕРЕВАН, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, политическое и военное руководство страны, аккредитованные в стране дипломаты в воскресенье утром посетили мемориальный комплекс Сардарапат, где проходит церемония возложения цветов по случаю Дня республики. Трансляцию с места событий ведет Первый канал республики.

"Первая республика не выдержала после войны [19]20 года, мы стоим после войны [20]20 года и строим Родину-государство, которое есть здесь и сейчас, и искать новую родину мы больше не будем, потому что наша родина - наше государство", - сказал он.

По словам главы правительства, "это состояние является и целью, и средством". "Это цель, потому что само государство может лучше всего выразить интересы своего основателя - народа. Это средство, потому что само государство может лучше всего выразить интересы своего основателя - народа. И этот интерес заставляет нас иметь безопасность, благополучие и счастье для нашего многострадального народа, а это возможно при условии урегулированных отношений с соседями, только и только при условии мира, чего не было у Первой республики, того, чего, к сожалению, до сих пор нет у Третьей республики", - объяснил премьер.

"Именно поэтому мы приняли и последовательно претворяем в жизнь повестку мира, потому что все наши погибшие за Родину пали ради счастья и не страданий своего народа, а за процветающую, развитую, живую и безопасную Армению, Республику Армения, государство Армения, которое принесет вечный покой душам всех наших погибших", - заявил Пашинян.

28 мая 1918 года Национальный совет Армении заявил о независимости республики. В те же дни у населенного пункта Сардарапат произошла битва между армянской армией и турецкими войсками, в результате чего последние были вынуждены отступить.

В 1968 году в Сардарапате в честь 50-летия этих исторических событий начали строить мемориал, открытый в 1978 году к их 60-й годовщине.