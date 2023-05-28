28 мая, 07:33

Синоптики прогнозируют заморозки в нескольких районах Амурской области

В регионе существует риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур

ТАСС, 28 мая. Синоптики прогнозируют заморозки на юге и в центре Амурской области, сообщило в воскресенье ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Амурский центр гидрометеорологической службы.

"Ночью 29 мая местами по южным и центральным районам Приамурья ожидаются заморозки на поверхности почвы до -2 градусов", - говорится в сообщении.

Главам муниципальных образований, а также руководителям учреждений и организаций направили предупреждения. В связи с заморозками повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Рекомендовано принять меры по защите растений. 

Теги:
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