Премьер Индии открыл новое здание парламента

Открытие нового комплекса прошло на фоне бойкота 20 оппозиционных партий, которые Нарендру Моди в "нарушении конституции", поскольку здание официально представил глава правительства, а не президент Драупади Мурму

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл в воскресенье новое здание парламента страны, оно заменит построенное еще во времена британского колониального господства. Церемонию транслируют индийские телеканалы в прямом эфире.

"Когда открывается новое здание парламента Индии, наши сердца и умы наполняются гордостью, надеждой и чаяниями. Пусть это культовое здание станет колыбелью силы, воспламеняющей мечты и превращающей их в реальность. Пусть это продвинет нашу великую нацию к новым вершинам прогресса", - сказал Моди перед началом первой встречи парламентариев в новом комплексе.

Серия обрядовых действий по открытию комплекса началась с рассветом. Ритуалы в соответствии с традициями индуизма, в которых принимал участие премьер, открыл хаван - огненная церемония, в ходе которой огню придается жертва богам (традиционно зерно, топленое масло, молоко, благовония). Затем состоялось внесение в новое здание сенгола (скипетра), который считается символом независимости Индии. Скипетр внес лично Моди. После этого в парламентском комплексе прошла коллективная молитва представителей различных религий Индии.

В 12:00 (09:30 мск) в новом здании исполнением национального гимна открылась первая встреча депутатов и приглашенных гостей и парламентский комплекс получил статус официально открытого.

Открытие нового комплекса прошло на фоне бойкота 20 оппозиционных партий, которые обвинили премьера в "нарушении конституции", поскольку здание официально представил глава правительства, а не президент Драупади Мурму.

Вместо здания британских времен

Предыдущее здание парламента Индии было построено еще во времена британского колониального владычества архитекторами Эдвином Лаченсом и Гербертом Бейкером и открыто в январе 1927 года, тогда в нем размещался Имперский Законодательный совет (Imperial Legislative Council). После получения Индией независимости в 1947 году и вступления в силу Конституции в 1950 году в нем разместился индийский парламент, состоящий из двух палат - нижней (Лок Сабха) и верхней (Раджья Сабха). Здание имеет форму круга и располагается рядом с дворцом президента Индии - бывшим дворцом вице-короля Британской Индии. Это здание стало свидетелем исторического принятия Конституции независимой Индии и других важных моментов в истории страны.

Сооружение, которому 96 лет, считается устаревшим и не соответствующим современности, поэтому правительство Нарендры Моди решило построить новое здание рядом со старым. Строительство заняло более двух лет и не прекращалось даже во время пандемии.

Материалы для сооружения нового здания привезли со всей страны. Тиковое дерево доставлено из штата Махараштра, красный и белый песчаник - из Раджастхана, ковры из Уттар-Прадеша, бамбуковые полы - из Трипуры, а также из других регионов. Правительство объявило о выпуске памятной монеты необычного номинала 75 рупий ($0,91) в ознаменование этого исторического события.

Новое здание парламента имеет форму треугольника. Его площадь составляет 64 500 кв. м, тогда как площадь старого - 24 281 кв. м. Новая постройка сможет вместить до 888 депутатов в Лок Сабха (старое здание - 552) и до 384 депутатов в Раджья Сабха (старое здание - 245). Новый парламент также лучше оборудован для совместного заседания обеих палат - большой зал способен вместить до 1 280 человек.

Здание возведено с использованием технологий "зеленого строительства" - новое сооружение должно сократить потребление электроэнергии на 30% по сравнению со старым. В нем также устроены системы сбора дождевой воды и оборотного водоснабжения.

В старом здании парламента, как предполагается, после ремонта разместится Музей индийского парламентаризма.

Скипетр королей

Важной частью церемонии открытия здания парламента стало вручение Нарендре Моди сенгола (покрытого золотом скипетра около полутора метров длиной), который, как указывают индийские власти, в 1947 году получил от последнего британского вице-короля Индии лорда Маунтбеттена первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру в знак передачи власти от британцев.

Сенгол преподнесла Моди группа адхинамов - главы шиваитских общин юга Индии, преимущественно из штата Тамилнад. Сообщается, что сенгол как исторический символ власти отныне будет храниться рядом с креслом спикера нижней палаты Лок Сабха в новом здании парламента.

Недовольство оппозиции

Однако некоторые представители оппозиции ставят под сомнение официальную версию истории о традиции вручения сенгола, они утверждают, что никогда не слышали об этой церемонии. Некоторые оппозиционеры выступили с заявлением, что это "не инаугурация парламента, а какая-то коронация" и что эта традиция "далека от демократии". Некоторые историки также попросили правительство обнародовать документы, подтверждающие роли упомянутых в этой истории лиц.

Но главное недовольство оппозиции вызвал тот факт, что инаугурацию нового здания парламента провел премьер-министр Моди, а не президент Драупади Мурму. По мнению оппозиции, решение премьера лично представить новый комплекс "нарушает букву и дух Конституции".

В итоге 20 оппозиционных партий выступили с заявлением о бойкоте церемонии. Среди них - ведущая оппозиционная партия и старейшая политическая сила страны "Индийский национальный конгресс" (к ИНК принадлежали Джавахарлал Неру, Индира Ганди, Раджив Ганди), "Аам адми парти" (Партия простого человека, ААП), "Самаджвади парти" (Социалистическая партия), Коммунистическая партия Индии (марксистская) и другие.

"Решение премьер-министра Моди открыть новое здание парламента в одиночку, полностью отстранив президента Мурму, является не только серьезным оскорблением, но и прямым посягательством на нашу демократию", - говорится в распространенном совместном заявлении оппозиции.

Некоторые оппозиционеры также ставят под сомнение выбор правительством даты инаугурации, поскольку она пришлась на день рождения политика Винаяка Дамодара Саваркара (1883-1966), основателя идеологии хиндутвы - индусского национализма.