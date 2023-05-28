28 мая, 08:18

Прокуратура проверит расселение жильцов, разбивших палатки у аварийного дома в Хакасии

Сотрудники правоохранительных органов дадут оценку деятельности городской администрации

ТАСС, 28 мая. Прокуратура проверит соблюдение администрацией Черногорска Республики Хакасия прав жителей аварийного дома и порядка их расселения. Об этом сообщается в воскресенье на сайте прокуратуры республики.

"Прокуратурой Черногорска оперативно организована проверка соблюдения жилищных прав местных жителей, подлежащих расселению из аварийного жилья", - говорится в сообщении.

По результатам проведения проверки будет дана оценка деятельности городской администрации, в том числе проверке подлежит соблюдение порядка расселения граждан из аварийного жилья.

Ранее в местных СМИ появились фотографии и информация, что жители разбили палатки во дворе многоквартирного дома, ранее признанного аварийным. Жильцы опасаются ночевать в доме, некоторым из них некуда съезжать. 16 мая на сайте администрации Черногорска появилось сообщение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. Собственников оповещают о необходимости отселения из аварийного дома до 1 июня. 

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