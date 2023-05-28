В очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани скопились более 100 грузовиков

За сутки в Крым перевезли 66 автомобилей и 96 пассажиров

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края в Крым по состоянию на воскресенье ожидают более 100 грузовиков преимущественно с продуктами питания и товарами первой необходимости. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"В очереди на Керченскую переправу находятся 111 транспортных средств. Они расположены на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева.", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки двумя паромами в Крым перевезли 66 автомобилей и 96 пассажиров.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газелей", по Крымскому мосту временно ограничено с 11 декабря. О снятии временных ограничений объявят дополнительно. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.