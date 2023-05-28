Администрация Хайнаня премирует научные мероприятия с участием иностранных профессионалов

Департамент науки и техники региона сообщил, что размеры денежного поощрения могут составлять до половины суммы расходов, которые понесла принимающая мероприятие сторона, но не будут превышать 500 тыс. юаней

ХАЙКОУ /Китай/, 28 мая. /ТАСС/. Власти провинции Хайнань будут вручать денежные премии организаторам или исполнителям мероприятий, в которых принимали активное участие крупные иностранные специалисты в научно-технической сфере. Об этом сообщил департамент науки и техники региона.

Размеры денежного поощрения, как уточняется, могут составлять до половины суммы расходов, которые понесла сторона, принимающая мероприятие, но не будут превышать 500 тыс. юаней ($70,6 тыс. по текущему курсу). Программа премирования распространяется на форумы, конференции и симпозиумы, проведенные с 25 июня 2022 года по 31 марта 2023 года.

Как отмечается, подобную денежную поддержку прежде всего имеют право получить индивидуальные лица или компании, ответственные за важные мероприятия, в которых приняли участие свыше 100 человек, в том числе не менее 20 зарубежных специалистов. В случае проведения небольших встреч, на которых присутствовали 30 человек и более (из них 25% - признанные иностранные профессионалы), полагается до 200 тыс. юаней ($28,2 тыс.).

Согласно правилам, если один организатор или исполнитель провел несколько мероприятий на Хайнане, то в год он может рассчитывать на денежные премии только за два из них, то есть на сумму, не превышающую 1 млн юаней ($141,2 тыс.).

На острове регулярно проводятся мероприятия, цель которых - укрепить контакты между КНР и другими странами в культурно-гуманитарной и научной сфере, создать более прочную основу для взаимовыгодных международных проектов. Власти Хайнаня активно поощряют конференции и симпозиумы с участием высококвалифицированных специалистов со всего мира.