Епископ Лука провел первое богослужение в качестве главы Бердянской епархии РПЦ

Его посетили несколько сотен человек

БЕРДЯНСК /Запорожская область/, 28 мая. /ТАСС/. Епископ Лука провел первое богослужение в кафедральном соборе Рождества Христова Бердянской и Приморской епархии Украинской православной церкви, которую он возглавил после ее перехода в управление Московского Патриархата, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Перед собором епископа встречали десятки верующих и священники. Богослужение посетили несколько сотен человек. После литургии епископ Лука причастил жителей города, пришедших на службу.

"Сегодня знаменательный день и лично для меня, и всей Бердянской и Приморской епархии, сегодня была отслужена на этой земле благословенной первая божественная литургия. <...> Здесь я был определен быть управляющим Бердянской епархии в ответ на просьбу клира и мирян епархии, чтобы святейший патриарх принял под свой омофор епархию. Народ принял радушно, город мне понравился, была особенная благодать на службе. Поэтому попросил Господа о помощи, прошу также молиться за патриарха Кирилла, который не оставил паству без архипастыря как всемилостивый отец", - сказал Лука.

16 мая Священный синод Русской православной церкви постановил принять Бердянскую епархию Украинской православной церкви в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Синоду РПЦ. Решение было принято в связи с оставлением епархии митрополитом Бердянским и Приморским Ефремом.

Управляющим епархией был назначен епископ Бронницкого Лука, викарий Патриарха Московского и всея Руси.