Первый в Австралии русский православный собор отметил 100-летие

В честь праздника состоялись торжественная служба и концерт

БРИСБЕН, 28 мая. /ТАСС/. Первый в Австралии собор русской православной общины отметил в воскресенье свое 100-летие торжественной службой и концертом, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В честь праздника в Свято-Николаевский русский православный кафедральный собор в Брисбене прибыли священнослужители из всех австралийских православных приходов и гости из зарубежных стран. "Сегодня очень значимый дня нашего прихода день, потому что наш главный храм, самый древний православный собор Австралии, празднует свое 100-летие со времени основания. Этот собор, открыв однажды свои двери для православных, не закрывал их никогда, принимая прихожан, прибывших из послереволюционной России, а затем тех, кто пережил ужасы Великой Отечественной войны и по каким-то причинам оказался здесь. За годы его существования тысячи православных христиан здесь молились и получали благословение, здесь служили замечательные священники, и сегодня юбилей этого храма - это наш общий праздник", - сказал прихожанин церкви Алексей.

Здание собора не смогло вместить всех желавших в этот день принять участие в торжествах, и священнослужители организовали прямую трансляцию службы на экране приходского клуба. Этот зал оказался до отказа заполнен прихожанами, приехавшими в Брисбен из соседних городов Голд Кост и Саншайнкост и прилетевшими из Сиднея, Мельбурна, Аделаиды и Перта. Во время праздничной проповеди заявили об "огромной важности сохранения православной веры именно сегодня, когда в мире так много зла", и о настоятельной необходимости сохранять подлинно русские традиции, не позволяя прививать детям популярные в западных странах ценности и нравы.

На торжестве, которое завершали праздничный банкет, выступление церковного хора и концерт детских и самодеятельных коллективов, присутствовали российские дипломаты и многочисленные представители русских общин австралийских штатов. Несмотря на то что основное празднование проходит в воскресенье, 28 мая, приход намерен отмечать юбилей своего храма в течение всего года, проводя различные мероприятия, связанные с историей Свято-Никольского собора и организованные прихожанами.

Русский православный собор святителя Николая Чудотворца в Брисбене был основан в 1923 году священником Александром Шабашевым, которому удалось купить участок с домом на окраине города и открыть первую русскую православную церковь в Австралии. В 1933 году прихожане начали сбор средств на постройку нового, большого здания церкви, и в 1935 году на месте прежней церкви началось строительство кафедрального собора, завершившееся в 1936 году. Старое здание было перенесено вглубь участка, и в нем позднее были открыты библиотека и школа. Службы в соборе идут на церковнославянском и английском языках (для смешанных семейных пар), а сам приход тесно сотрудничает с Россией.