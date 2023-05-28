В проекте "Книги в метро" представят более 1,5 тыс. произведений

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, до конца лета QR-коды появятся помимо Рассказовки и на других станциях метро и МЦК

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. электронных книг будут доступны пассажирам Московского метрополитена в результате перезапуска и развития проекта "Книги в метро", сообщается в воскресенье Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

"Мы перезапустили проект "Книги в метро". Теперь во время поездок вы можете читать бесплатные электронные книги из приложения "НЭБ Свет" от Российской государственной библиотеки", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, пассажирам доступны 417 произведений русской и мировой художественной литературы. "Проект "Книги в метро" снова заработал для пассажиров. До конца лета QR-коды появятся помимо Рассказовки и на других станциях метро и МЦК, а также на стойках "Живое общение". Всего на выбор будет более 1,5 тыс. книг", - привели в публикации слова Ликсутова.

В департаменте напомнили, что впервые проект заработал на станции "Рассказовка" в 2018 году, тогда в электронной библиотеке метрополитена было более 100 произведений.