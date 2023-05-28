На Хайнане с 1 июня отменят плату за посещение парка "Край света" в городе Санья

Вице-мэр Санья Хуан Синъу заявил, что мера должна стимулировать интенсивное развитие Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 28 мая. /ТАСС/. Популярный среди китайских и иностранных туристов ландшафтный парк "Край света" в Санье на южном побережье острова Хайнань с 1 июня отменит плату за посещение. Об этом сообщила администрация города.

Как уточнили местные власти, указанная мера станет дополнением к введению бесплатного входа на территорию еще двух крупных достопримечательностей Санья: тропического лесопарка "Лухуэйтоу" ("Олень, поворачивающий голову", с 1 июля 2022 года) и "Дасяо дунтянь" ("Небесные гроты", с 1 октября 2022 года). Подобные нововведения, как отмечается, соответствуют стратегии развития Хайнаньского порта свободной торговли.

"Отмена платы за посещение туристической зоны "Край света" связана с постепенным устранением "билетных преград" для прохода на территорию государственных ландшафтных парков, - заявил вице-мэр Санья Хуан Синъу. - Тем самым будет повышен достаток и степень удовлетворенности населения".

Как уточнил чиновник, указанная мера должна стимулировать интенсивное развитие Хайнаня. Предполагается, что благодаря ей Санья станет более привлекательным для отдыхающих, усилятся конкурентные преимущества города на международном рынке. Одновременно планируется повышать качество сервиса, внедрять новые туристические продукты, модернизировать отраслевую структуру, увеличивать добавленную стоимость товаров и услуг, которые предлагают местные компании.

"Край света" находится в самой южной части острова и занимает 16,4 кв. км (из них 6 кв. км - прилегающая морская акватория). На его территории есть множество огромных валунов, которые находятся как на суше, так и в воде. Согласно официальным данным, за минувшие майские праздники по случаю отмечаемого в Китае Дня трудящегося (с 29 апреля по 3 мая) парк посетили порядка 33,9 тыс. человек - в девять раз больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда на потоке туристов негативно отразилась пандемия.