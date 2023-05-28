Директор "Ленкома" допустил перевод Панфилова на реабилитацию на следующей неделе

Марк Варшавер не стал уточнять, в какое медицинское учреждение переведут режиссера

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Народного артиста РСФСР и режиссера Глеба Панфилова, госпитализированного ранее с инсультом и пневмонией, могут на следующей неделе перевести на реабилитацию. Об этом в воскресенье сообщил журналистам директор театра "Ленком" Марк Варшавер, не уточнив, в какое учреждение переведут режиссера.

"Замечательно [себя чувствует] с позиции недельной, он буквально днями будет переведен в реабилитацию. То есть из института Склифосовского его переведут", - сказал Варшавер. По его словам, вопрос о месте реабилитации режиссера решается на уровне города.

"Будем надеется, в скором времени мы его увидим здоровым и счастливым", - добавил директор.

11 мая стало известно, что Глеба Панфилова доставили в НИИ имени Н.В. Склифосовского с инсультом. Ранее Варшавер сообщал, что режиссеру стало легче, и пожелал ему здоровья.

Панфилов - режиссер и автор сценария фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович", "Мать" и других. Обладатель наград всех крупнейших киносмотров - в Локарно, Венецианского, Каннского, Берлинского и Московского международного фестивалей, лауреат премии "Ника" и "Золотой орел". Был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая ушла из жизни в начале 2023 года.