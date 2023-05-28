Песков сообщил, что Путину немедленно докладывают в случае крупных ЧП

По словам пресс-секретаря президента, в остальном "те службы, которые должны принимать меры, и работают над этим"

ТАСС, 28 мая. Президент России Владимир Путин сразу же получает информацию, когда в стране происходит серьезное происшествие. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Так он ответил на просьбу ведущего Павла Зарубина рассказать, каков порядок действий в подобных случаях на примере недавнего проникновения украинских диверсантов в Белгородскую область.

"Внутреннюю кухню, я не думаю, что можно так детально рассказывать, но, естественно, незамедлительно докладывают главе государства - верховному главнокомандующему", - объяснил Песков.

По его словам, в остальном "те службы, которые должны принимать меры, и работают над этим". "Это и министерство обороны, это и погранслужба Федеральной службы безопасности. Собственно, они и работали, они и координировались, а дальше уже более широкая координация", - добавил представитель Кремля.

Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В Минобороны РФ 23 мая сообщили, что диверсантов разгромили, остатки группы выдавили обратно на территорию Украины, где продолжали обстреливать до полной ликвидации. По данным ведомства, украинская сторона потеряла более 70 человек убитыми, 4 боевые бронемашины и 5 пикапов.