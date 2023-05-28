Хайнань запустил регулярные авиарейсы между городом Хайкоу и островным государством Самоа

Пассажирские перевозки обеспечит Hainan Airlines

ХАЙКОУ /Китай/, 28 мая. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань запустила регулярные авиарейсы в Самоа - островное государство в юго-западной части Тихого океана. Об этом сообщило в воскресенье агентство Xinhua.

По его данным, пассажирские перевозки из города Хайкоу (административный центр Хайнаня) в город Апиа (столица Самоа) обеспечит компания Hainan Airlines. Вылеты из провинции на юге Китая по новому воздушному маршруту будут осуществляться каждую субботу, а на следующий день самолеты будут следовать в обратном направлении.

Предполагается, что запуск рейсов в Самоа позволит укрепить культурные и экономические контакты данной страны с Китаем. Это также поможет стимулировать развитие международного туризма и ускорить формирование Хайнаньского порта свободной торговли.