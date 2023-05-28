Индийский чиновник осушил дамбу из-за упавшего в нее смартфона

По данным Би-би-си, Раджеша Вишваса отстранили от работы и обвинили в злоупотреблении своим положением

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Индийский чиновник приказал осушить плотину, чтобы достать упавший туда смартфон Samsung Galaxy. Об этом в субботу сообщила телекомпания Би-би-си.

По ее данным, инцидент произошел в прошлое воскресенье на дамбе Херкатта в штате Чхаттисарх. Госслужащий Раджеш Вишвас уронил телефон в воду, когда делал селфи. Водолазы не смогли найти смартфон, поэтому Вишвас заказал доставку дизельного насоса. Устройство работало в течение трех дней и откачало примерно 2 млн литров воды.

По данным телекомпании, Вишвас был отстранен от работы и обвинен в злоупотреблении своим положением. Он не согласен с обвинением и утверждает, что телефон было необходимо извлечь из воды, поскольку на нем хранились конфиденциальные правительственные данные. По его словам, местные чиновники разрешили ему "слить некоторое количество воды в ближайший канал", а вода, находившаяся в резервуаре, была непригодна для использования.