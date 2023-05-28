В Москве планируют открыть более 120 пунктов вакцинации на площадках для выгула собак

Животных будут бесплатно прививать от бешенства

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. В Москве на площадках для выгула собак летом откроют более 120 пунктов вакцинации животных против бешенства, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в одном из разделов спецпроекта "Как стать суперхозяином" пользователи смогут найти наиболее удобный для себя пункт. В Telegram-канале мэр также уточнил, что прививка против бешенства бесплатная и не требует предварительной записи.

Собянин добавил, что прививочные пункты работают в синих фирменных палатках государственной ветеринарной службы. На территории Новой Москвы для организации выездных пунктов используют специальные автомобили с тем же логотипом.

Бесплатно привить животное против бешенства также можно в государственных ветеринарных клиниках или на дому.

"Московские ветеринары уделяют много внимания профилактике опасных болезней, в том числе общих для животных и человека. Каждый год в городе проходит масштабная кампания по вакцинации питомцев", - отметил Собянин.

С начала 2023 года в Москве вакцинировали больше 200 тыс. животных