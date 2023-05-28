Собянин сообщил, что с речных вокзалов Москвы можно отправиться в 30 крупных городов

Среди них Ярославль, Ростов, Кострома, Переславль-Залесский и другие, уточнил мэр столицы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. С Северного и Южного речных вокзалов Москвы можно отправиться в плавание на теплоходе по 30 крупным городам России. Об этом сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

"Отправиться в плавание на теплоходе по 30 крупным городам и историческим центрам России теперь можно с Южного и Северного речных вокзалов. Жемчужина сезона - круиз "Московская кругосветка" или "Речное Золотое кольцо". Маршрут начинается с Северного речного вокзала, а заканчивается на Южном", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что теплоход идет по Москве-реке, Оке и Волге. Участники круиза посетят Ярославль, Ростов, Кострому, Переславль-Залесский и другие города России.

Мэр добавил, что 2023 году в городе продолжилось обновление маршрутной сети - в нее были включены 10 основных экскурсионных прогулок. Кроме того, у каждого маршрута появились свой цвет на схеме и расписание.

По его словам, для посадки и высадки пассажиров, а также для помощи и ориентирования на причалах и набережных была сделана единая система навигации.