Памятник советским подводникам около Варны очистили от следов вандализма

Вандалов ищут

СОФИЯ, 28 мая. /ТАСС/. Представители общественных и политических организаций в воскресенье очистили от красной краски памятник советским подводникам и болгарским подпольщикам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны в окрестностях Варны.

"Герои, чьи имена написаны на плитах болгарских памятников, отдали свою кровь во имя свободы в том числе тех, кто их сегодня ругает. Болгария пережила не одно предательство в своей истории, насчитывающей 1 300 лет. Переживет и это. Спасибо всем, кто включился в чистку памятника и показал, что уважение к истории сильнее, чем комплексы вандалов", - сказал новостному порталу maritime.bg депутат парламента от коалиции "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" Борислав Гуцанов.

Как передает Болгарское национальное радио, памятник, расположенный в устье реки Камчия, был в субботу облит красной краской. Вандалы пока не обнаружены.

Штормовой ночью в августе 1941 года подводная лодка Щ-211 под командованием Андрея Девятко высадила на берег в устье реки Камчия группу 14 болгарских подпольщиков, задачей которых была организация движения сопротивления в глубоком немецком тылу. К месту высадки были направлены полиция и регулярные армейские подразделения, все подпольщики были арестованы и расстреляны. Щ-211 при выполнении очередного задания у берегов Болгарии была обнаружена и потоплена 16 ноября 1941 года. Никому из 44 членов экипажа подлодки спастись не удалось.