В КБР установят памятник пограничникам, оборонявшим Кавказ в 1943 году

Его разместят в Нальчике в сквере по улице Мальбахова

НАЛЬЧИК, 28 мая. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) установят памятник пограничникам, участвовавшим в битве за Кавказ в 1943 году. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы и правительства республики.

"Глава КБР Казбек Коков подписал указ об установке памятника пограничникам, принимавшим участие в разгроме немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 году. Документ опубликован на сайте главы КБР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что памятник установят в Нальчике в сквере по улице Мальбахова. Правительству КБР поручено обеспечить исполнение указа.

В своем поздравлении по случаю Дня пограничника Коков подчеркнул значимость этого рода службы и отметил, что на протяжении веков пограничники стойко, самоотверженно и мужественно защищали рубежи Отечества.

"Мы высоко ценим вклад сотрудников Пограничного управления ФСБ России по КБР в обеспечении надежной защиты южных рубежей страны и искренне благодарны вам за добросовестное выполнение своего воинского, патриотического долга во имя мира и спокойствия на нашей родной земле", - подчеркнул он в поздравлении.