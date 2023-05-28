Участники проекта "Таврида. Арт" разработают дизайн комбинезона для отряда космонавтов

В Роскосмосе сообщили, что это задание передала космонавт Анна Кикина

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Молодые художники и дизайнеры академии творческих индустрий "Меганом", открывшейся на базе проекта "Таврида. Арт", будут работать над дизайном нового комбинезона для отряда космонавтов Роскосмоса. Об этом в воскресенье сообщили в госкорпорации.

Как отметили в Роскосмосе, задание специалистам передала космонавт Анна Кикина. "Аня привезла в Крым три творческих вызова от Роскосмоса, над которыми ребята будут работать весь год: разработать дизайн нового комбинезона для отряда космонавтов; линейку мерча Роскосмоса, который будут носить миллионы людей по всей России; создать проект стрит-арта, который отправится на один из космодромов нашей страны", - говорится в распространенном сообщении.

В госкорпорации добавили, что символ "Таврида. Арт" отправится на Международную космическую станцию в сентябре.

Академия творческих индустрий "Меганом" открылась в субботу в бухте Капсель под Судаком в Крыму. На территории академии площадью 27 га возведены пять жилых корпусов для учащихся и преподавателей, столовая, центр гостеприимства, выставочный зал и иные технологические объекты. Также здесь расположены современные творческие пространства для архитекторов, музыкантов, художников и дизайнеров, режиссеров, литераторов и представителей других творческих профессий.

На площадке академии участники из всех регионов России ежегодно смогут получать профессиональное образование под кураторством лидеров направлений и принимать участие в интерактивных проектах. Набор студентов пройдет на конкурсной основе по результатам творческого и профессионального испытания.