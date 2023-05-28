Собянин рассказал о благоустройстве территории Московского дворца пионеров

При разработке проекта были учтены особенности архитектурного ансамбля, рассказал мэр столицы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. В столице стартовали работы по благоустройству территории вблизи Московского дворца пионеров. При разработке проекта были учтены особенности архитектурного ансамбля, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

В Telegram-канале он рассказал, что специалисты ответственно подошли к восстановлению памятника советского модернизма. По словам мэра, все исторические элементы комплекса, которые остались от первоначальной идеи авторов, сохранят. Там, где будет необходимо, проведут реставрацию.

В настоящее время приводят в порядок главный вход, "Площадь парадов" и центральную аллею, уточнил мэр.

По словам Собянина, на территории почистят дорожки и сохранят планировочные линии. Планируется обновить освещение, заменить асфальт на центральной аллее, восстановить цветник и высадить многолетние растения. В местах перепада высот для маломобильных граждан установят пандусы.

Внутри дворца пионеров также ведутся реставрационные работы. По словам мэра, в пяти корпусах выполнили уже чуть больше 50% работ. Сейчас строители ремонтируют кровлю зданий, внутри восстанавливают элементы интерьеров.