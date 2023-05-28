Шойгу поздравил юнармейцев с семилетием со дня образования движения

Как отметил глава Минобороны, члены движения реализовали множество проектов и провели сотни мероприятий

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил в воскресенье юнармейцев с семилетием со дня образования движения. Поздравление главы российского оборонного ведомства зачитал его заместитель, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Виктор Горемыкин на итоговом торжественном концерте в учебно-методическом центре "Авангард" в рамках Всероссийского тематического форума "ЮНАРМИЯ - СемьЯ".

"Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с семилетием со дня образования Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". За это время организация стала большой и дружной семьей, объединила почти 1,5 млн талантливых, энергичных, целеустремленных ребят со всех уголков России, настоящих патриотов нашей Родины", - говорится в поздравлении Шойгу.

Он подчеркнул, что члены движения реализовали множество проектов и провели сотни мероприятий. По словам Шойгу, юнармейцы активно поддерживают военнослужащих, принимающих участие в российской специальной военной операции, помогают ветеранам и бережно чтят память защитников Отечества.

Министр обороны РФ также отметил, что "Юнармия" продолжает развиваться и вносит весомый вклад в формирование у молодого поколения россиян высокого патриотического сознания и гражданской ответственности. "Хочу пожелать юнармейцам и их наставникам успехов в труде, творчестве, многогранной общественной деятельности", - говорится в поздравлении.

В свою очередь, Горемыкин также пожелал молодым людям плодотворной деятельности, ярких впечатлений, здоровья и успехов. "С честью несите высокое звание юнармейца и будьте достойны великих свершений всех поколений защитников Отечества!" - сказал он.

День рождения "Юнармии"

28 мая юнармейцы со всех регионов страны собрались на торжественном мероприятии, посвященном седьмой годовщине основания движения. Более 1 тыс. участников посетили выставочный центр "Патриот", Главный храм Вооруженных Сил РФ, музейный комплекс "Дорога памяти", выставочный комплекс "Партизанская деревня". В рамках итогового концерта в учебно-методическом центре "Авангард" состоялось награждение лучших юнармейцев.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе министра обороны Российской Федерации и при поддержке президента России. В настоящее время в рядах движения насчитывается более 1 млн 350 тыс. участников.