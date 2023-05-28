Под Смоленском нашли место крушения самолета времен Великой Отечественной войны

Предположительно, речь идет о самолете Пе-2

ТАСС, 28 мая. Поисковики лицея-интерната "Феникс" в ходе Вахты Памяти обнаружили в Сычевском районе Смоленской области место падения предположительно самолета Пе-2. На одном из трех фрагментов есть часть красной звезды, сообщил ТАСС в воскресенье директор лицея-интерната "Феникс" Андрей Панцевич.

"Наши поисковики обнаружили место падения [самолета], нашли три фрагмента. По одному из фрагментов видно - это кусочек фюзеляжа, на котором часть красной звезды. Что сразу навело на предположение, что это советский самолет. По тем деталям, которые посмотрели эксперты, сказали, что это предположительно Пе-2", - рассказал он.

Панцевич уточнил, что место падения самолета обнаружено недалеко от истока Днепра в Сычевском районе Смоленской области, примерный ориентир для поиска показали местные жители, до конца лета планируется провести экспедицию для более детальных раскопок.

Собеседник агентства добавил, что также поисковики отряда "Феникс" продолжат работы по самолету Пе-2 130-го Бомбардировочного авиационного полка, фрагменты которого были ими обнаружены 19 ноября 2022 года в Сычевском районе Смоленской области. Ранее Панцевич сообщал ТАСС, что поисковики нашли документальное подтверждение крушения Пе-2 в сентябре 1942 года и планируют установить личности членов экипажа.

"По архивам, в тот день не вернулись три экипажа: один был подбит в другом месте, а два экипажа - примерно в том месте, недалеко от деревни Дугино, где наши ребята копали <...> Конкретней и точнее нам пока не удается установить <...> В одном из экипажей один из офицеров был награжден орденом. Нам еще надо пройти верхний слой, немного посмотреть: если мы найдем орден или армейскую книжку, или другие элементы - тогда уже точно будет известно, чей это экипаж", - заключил Панцевич.

Школа для одаренных детей из малообеспеченных, неполных семей и детей- сирот "Феникс" построена при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина, который возглавляет ее попечительский совет.