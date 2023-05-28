Под Воронежем в бывшем имении внучки Николая I разработали цикл музейных уроков по истории

По нему ученики 9-10-х классов могут изучать крестьянскую реформу 1861 года, общественное движение в России конца XIX - начала XX веков, Первую мировую войну на примерах из истории членов семьи Ольденбургских

ВОРОНЕЖ, 28 мая. /ТАСС/. Сотрудники дворцового комплекса Ольденбургских в поселке Рамонь впервые в Черноземье разработали программу "Музейный урок" с циклом уроков по истории. По нему ученики 9-10-х классов могут изучать крестьянскую реформу 1861 года, общественное движение в России конца XIX - начала XX веков, Первую мировую войну на примерах из истории членов семьи Ольденбургских, сообщила ТАСС в воскресенье завотделом по культурно-просветительской деятельности дворцового комплекса Екатерина Ераксина.

"У нас впервые разработана программа "Музейный урок", она рассчитана на старшеклассников, в ней пока пять уроков, каждый продолжительностью примерно полтора часа. Темы уроков выбраны в соответствии с ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт - прим. ТАСС), в Черноземье мы такой проект сделали одни из первых. Уроки состоят из теоретической и практической части, в том числе квиза, кроссвордов и так далее", - сказала она.

Собеседница агентства добавила, что музейные уроки будут проводить по предварительной заявке, в том числе с использованием "Пушкинской карты". По ее словам, в перспективе предполагается расширить число уроков истории в программе, чтобы привлечь больше школьников в музейный комплекс, организовать информационные туры для педагогов и методистов. "Все музейные уроки основаны на музейных экспозициях и фактах, связанных с Рамонью. Это не классический школьный урок, в нем предусмотрено участие детей в решении определенных задач, построенных на историческом материале", - сказала она.

По ее словам, музейные уроки посвящены крестьянской реформе 1861 года, общественному движению в России во второй половине XIX - начале ХХ веков, росту образования и распространению грамотности в XIX веке, пореформенной деревне и Первой мировой войне.

О комплексе Ольденбургских в Рамони

Дворцовый комплекс Ольденбургских в поселке Рамонь под Воронежем до революции принадлежал принцессе Евгении, внучке императора Николая I и племяннице Александра II. Комплекс включает единственный в Черноземье трехэтажный дворец в неоготическом стиле, а также дом с ризалитами, здания свитского корпуса и разных служб, большой парк. В 2013 году на территории комплекса создан музей - историко-культурный центр "Дворцовый комплекс Ольденбургских". Ежегодно комплекс принимает около 50 тыс. туристов, в настоящее время на реставрации находятся первый, второй и третий этажи дворца.