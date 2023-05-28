В Подмосковье прошел форум в честь семилетия "Юнармии"

В программу мероприятия вошли спортивный и образовательный блоки

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Форум "Юнармия - СемьЯ", приуроченный к седьмой годовщине создания военно-патриотического движения, прошел в Подмосковье. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе главного штаба движения.

"Форум "Юнармия - СемьЯ", посвященный семилетию патриотического движения, собрал юнармейцев всей страны в Подмосковье", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в программу мероприятия вошли спортивный и образовательный блоки. Юнармейцы прошли веревочный курс с элементами военно-спортивных игр, а также ряд мастер-классов по 3D-печати, управлению дронами, плетению маскировочных сетей. "Также на территории ярмарки мастер-классов ребята смогли посетить выставку реконструкторов, скалодром, мастер-класс по актерскому мастерству, сдать юнармейские нормативы и пройти полосу препятствий", - добавили в пресс-службе главного штаба "Юнармии".

Кроме того, на форуме работали площадки для руководителей юнармейских отрядов и начальников штабов региональных отделений. Участники встретились с представителями главного штаба движения, а также рядом приглашенных спикеров. На стратегической сессии была затронута тема подготовки юнармейцев к военной службе. В рамках обсуждения была выявлена актуальность мероприятий проекта "Юнармия. Полигоны" и обозначен общий вектор развития программы.

"Ключевой результат работы руководителей региональных отделений - победы и достижения юнармейцев. Ребята участвуют не только в мероприятиях движения, но и активно проявляют себя на конкурсах наших друзей и партнеров. За свои достижения ребята имеют множество наград, медалей, дипломов и призов. Наша основная задача сегодня - развивать детей, их потенциал", - привели в пресс-службе слова заместителя начальника главного штаба "Юнармии" Екатерины Чижиковой.

Программа завершилась экспертными дискуссиями и праздничным концертом, которые прошли на площадке учебно-методического центра "Авангард".