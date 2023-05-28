Церетели назвал смерть Кабакова большой утратой для русского и мирового искусства

Президент Российской академии художеств выразил соболезнования семье и близким художника

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент Российской академии художеств Зураб Церетели считает смерть российского художника Ильи Кабакова большой утратой для русского и мирового искусства. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте академии.

"Лауреат многих профессиональных наград, кавалер высшего ордена "За служение искусству" Российской академии художеств и медали "За заслуги перед Академией", экспериментатор и символист, он [Кабаков] пользовался авторитетом в профессиональной среде и любовью зрителей. Это большая утрата для русского и мирового искусства", - заявил Церетели.

Он также выразил соболезнования семье и близким художника. "От имени Президиума Российской академии художеств я выражаю наши глубокие соболезнования Эмилии Кабаковой, всей семье, друзьям и близким мастера", - добавил он.

Кабаков, один из основоположников московского концептуализма, умер в субботу в возрасте 89 лет.