Во Франции могут разрешить выписывать рецепты на некоторые электронные сигареты

Глава Минздрава страны Франсуа Брон при этом выступил за запрет "одноразовых электронных сигарет"

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Минздрав Франции изучает возможность использования некоторых типов электронных сигарет при заместительной терапии зависимости от табака. Об этом сообщил в воскресенье в интервью газете Le Figaro министр здравоохранения страны Франсуа Брон.

"Нужно поддерживать средства заместительной терапии зависимости от никотина", - сказал Брон. По его словам, власти изучают возможность введения рецептов на некоторые виды "электронных сигарет, которые являются средствами терапии никотиновой зависимости и позволяют быстро снизить потребление табака для последующего отказа".

Вместе с тем он выступил за запрет "одноразовых электронных сигарет", которые, по словам министра, "не позволяют избавиться от никотиновой зависимости".

При этом Брон также заявил о планах властей повышать акцизы на табак.