Российские школьники получили восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике

Всего в теоретических и экспериментальных задачах соревновались 195 учащихся

УЛАН-БАТОР, 28 мая. /ТАСС/. Сборная школьников из России получила восемь золотых медалей на 23-й Азиатской олимпиаде по физике, которая прошла в Улан-Баторе. В воскресенье состоялась церемония награждения участников, передает корреспондент ТАСС.

Олимпиада проходила по правилам Международной олимпиады по физике в двух турах: один пятичасовой теоретический и один практический тур. Участники должны были решить две задачи в течение пяти часов. Всего в теоретических и экспериментальных задачах соревновались 195 учащихся, объединенных в 27 команд.

Во время экспериментального тура участники должны выполнить высокоточные измерения, выдвинуть и экспериментально доказать гипотезы.

"Я был приятно удивлен количеством и качеством вопросов, которые мне задали после моей лекции юные участники 23-й Азиатской олимпиады по физике. Уверен, что среди них в будущем появится много Нобелевских лауреатов. Я оставил свою подпись на грамотах победителей", - рассказал корреспонденту ТАСС почетный гость олимпиады, лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Константин Новоселов.

По итогам конкурса сильнейшими стали команды РФ и КНР. Абсолютным победителем с наивысшим результатом жюри признало китайскую школьницу Лан Чен Чао. Российский школьник Игорь Потапов стал лучшим в экспериментальной части олимпиады.

Монгольская команда заняла третье место. Страной, которая примет следующую олимпиаду, станет Малайзия.