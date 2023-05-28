В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом

Порывы ветра могут достигать 20-23 м/с

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильные дожди с градом в Ростовской области до конца суток воскресенья, а также в понедельник. Объявлено штормовое предупреждение, об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Штормовое предупреждение: до конца суток 28 мая, а также в течение суток 29 мая местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

В пятницу в Ростове-на-Дону прошел дождь с градом, выпало более 20 мм осадков. Движение транспорта было парализовано на ряде крупных улиц. Уровень воды на участках дорог достигал почти метр. В субботу сообщалось, что последствия полностью ликвидированы.