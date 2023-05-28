Хакеры пытались атаковать системы предварительного голосования ЕР в новых регионах

Руководитель IT-проектов партии "Единая Россия" Вячеслав Сатеев подчеркнул, что атаки были отражены и персональные данные граждан защищены

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Предварительное голосование партии "Единая Россия" в новых регионах России вызвало большой интерес хакеров, в частности, система голосования на праймериз в Запорожской области подверглась серьезной атаке в воскресенье. Об этом заявил руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев.

"Были попытки внедриться в наши базы данных, получить информацию из них. Были попытки дестабилизировать работу наших сервисов. Большой интерес у наших оппонентов вызывает голосование в новых регионах. Буквально сегодня уже в конце голосования бот-чатом была атакована система предварительного голосования Запорожской области. В принципе все время атаки в том числе приходились на эти субъекты, на системы, поддерживающие голосование в этих субъектах", - сказал Сатеев в ходе церемонии соединения ключа шифрования блокчейна предварительного голосования.

Он подчеркнул, что атаки были отражены и персональные данные граждан защищены. "Результаты голосования не подверглись никакому искажению", - подчеркнул руководитель IT-проектов единороссов.

По словам специалиста, с начала специальной военной операции фиксируется кратное увеличение интенсивности хакерских атак, однако "последняя неделя действительно была беспрецедентной". "Во вторник была самая мощная за всю историю партии атака. Несколько десятков тысяч IP-адресов атаковали всю нашу автономную систему, не только сервис с предварительным голосованием, но вообще каждый хост, каждый сервис, каждый сайт, который у нас есть. Атака продолжалась сутки, количество трафика вредоносного исчисляется сотнями терабайт. Это было достаточно мощно", - сказал Сатеев.