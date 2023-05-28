28 мая, 19:21,
обновлено 28 мая, 19:37

В Дагестане опровергли информацию о пострадавшей съемочной группе при сходе селя

Никто не пострадал

МАХАЧКАЛА, 28 мая. /ТАСС/. Информация о пострадавшей съемочной группе, которая попала под сход селевого потока в Гунибском районе Дагестана, не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в районной администрации.

"Никто не пострадал. Информация в социальных сетях недостоверная", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщения о происшествии в ведомство не поступали. "Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении. Спасатели призвали гостей республики регистрироваться в Главном управлении МЧС по региону при прохождении маршрутов по опасным и труднодоступным местностям.

Ранее в социальных сетях распространилась информация, что съемочная группа попала под сход селя рядом с водопадом в Гунибском районе Дагестана, в результате чего пострадали 10 человек. 

Теги:
РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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