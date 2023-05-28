В Словении почтили память погибших в годы войны партизан и советского воина

В мероприятии приняли участие представители ветеранских организаций республики

КОБАРИД /Словения/, 28 мая. /ТАСС/. Граждане Словении почтили память словенских партизан и советского военнослужащего Рамазана Ергалиева, погибших в годы Второй мировой войны на территории нынешней республики. Траурная церемония прошла в воскресенье на кладбище в словенском поселке Брегинь в муниципалитете Кобарид на северо-западе страны.

В мероприятии приняли участие представители ветеранских организаций республики. Как отметили участники, герои, которые погибли в борьбе за свободу, остаются живыми до тех пор, пока о них помнят. По мнению собравшихся, крайне важным является сохранение подлинной истории о произошедшем в годы Второй мировой войны.

8 мая 2022 года в траурном мероприятии на кладбище в Брегине приняли участие мэр Кобарида Марко Матаюрц вместе со своим заместителем и внук советского военнослужащего Бекзат Ергалиев. По словам внука, Рамазан Ергалиев, который был известен под позывным Алексей, воевал в составе 830-го стрелкового полка, попал в плен к фашистам, откуда ему удалось сбежать и присоединиться к югославским партизанам. Далее он воевал в составе Русского взвода второго батальона Бришско-Бенеческого отряда, одной из задач которого был подрыв аэропорта в итальянском городе Удине и возвращение на территорию нынешней Словении, в лагерь рядом с селом Брегинь. Ранним утром 14 марта 1944 года после того, как большая часть партизан направилась на выполнение задания, к их лагерю со стороны Италии подкрались нацисты. Рамазан был назначен старшим среди оставшихся бойцов в лагере. Когда партизаны заметили нацистов, он скомандовал, чтобы новобранцы отступали, а сам взял пулемет и до последнего вздоха прикрывал отход своих подопечных.

В ходе войны Королевство Югославия, в состав которого тогда входила большая часть территории нынешней Словении, было оккупировано Германией, Венгрией и Италией. В крае развернулось мощное партизанское движение. Его возглавил Освободительный фронт, просуществовавший вплоть до освобождения страны в 1945 году Красной армией и югославскими партизанами.