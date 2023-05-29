Эксперты назвали безвредной окрасившуюся в ярко-зеленый цвет воду в Большом канале Венеции

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент

РИМ, 29 мая. /ТАСС/. Окрасившаяся в воскресенье в ярко-зеленый цвет вода в Большом канале в Венеции не представляет опасности для людей и живых организмов, обитающих в нем. К такому заключению пришли эксперты после проведения анализа воды.

Как пишет газета La Repubblica, власти продолжают выяснять, чем вызвано окрашивание воды в районе одной из главных достопримечательностей - моста Риальто. Как отмечают специалисты, к такой окрашивающей жидкости прибегают, чтобы определить, где могут быть канализационные утечки. Однако обычно для этого хватает совсем немного специальной субстанции.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент. Представители группы экоактивистов "Последнее поколение", которая в последнее время прибегает к подобным акциям в знаковых местах для привлечения внимания к проблеме климатических изменений, заявила, что не имеет отношения к окрашиванию воды.

В связи с произошедшим вспоминают подобный эпизод, произошедший в Венеции во время Биеннале искусства 1968 года, когда аргентинский художник, мастер ленд-арта и активист охраны окружающей среды Николас Гарсия Урибуру вылил флюоресцирующую жидкость в Большой канал в знак протеста против загрязнения вод. Потом такой перформанс повторяли в Париже и Нью-Йорке. В Лондоне сейчас проходит выставка, посвященная художнику, умершему в 2016 году, на ней также напоминается о венецианском эпизоде, пишет издание.