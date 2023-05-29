ЕГЭ по русскому языку сдадут более 630 тыс. человек

Для проведения экзамена задействуют свыше 5 тыс. экзаменационных пунктов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Самый массовый единый государственный экзамен (ЕГЭ) - по русскому языку - в понедельник будут сдавать свыше 630 тыс. участников, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

"29 мая основной период ЕГЭ-2023 продолжит экзамен по русскому языку. Это самый массовый экзамен, в этот день его сдают более 630 тыс. человек, в том числе почти 620 тыс. выпускников 2023 года. Для проведения экзамена будет задействовано 5,77 тыс. экзаменационных пунктов. Экзамены пройдут для участников ЕГЭ из 88 регионов России", - говорится в сообщении.

Продолжительность экзамена - 3,5 часа (210 минут). Работа состоит из 2 частей и содержит 27 заданий. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 16 июня.

Русский язык - один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата за 11-й класс. Выпускникам необходимо набрать по русскому языку не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием - не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.

Основной период ЕГЭ в 2023 году проходит с 26 мая по 1 июля, всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 700 тыс. человек.