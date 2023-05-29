Курортный остров Венесуэлы Маргарита посетили более 24 тыс. россиян

По словам президента предпринимательской Палаты туризма штата Нуэва-Эспарта Вивианы Ветенкурт, рост иностранного туризма - важный фактор для экономики региона

КАРАКАС, 29 мая. /ТАСС/. Венесуэльский курортный остров Маргарита с 2021 года посетили более 24 тыс. российских туристов. Об этом сообщила в воскресенье заместитель министра туризма Венесуэлы Летисия Гомес.

Как говорится на сайте телеканала Globovisión, Гомес отметила, что на карибский остров чартерным рейсом из Москвы в субботу прибыли 452 россиянина.

Президент предпринимательской Палаты туризма штата Нуэва-Эспарта, к которому относится остров Маргарита, Вивиана Ветенкурт оценила рост иностранного туризма как важный фактор для экономики региона. Увеличение туристического потока "придает динамику региональной экономике", а также "привлекает взоры зарубежных стран к Венесуэле", подчеркнула она.

Сопредседатель российско-венесуэльской межправительственной комиссии высокого уровня (КВУ) вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в декабре на заседании КВУ в Каракасе, что Россия и Венесуэла прорабатывают вопросы сотрудничества в реализации совместных проектов по развитию гостиничной и другой туристической инфраструктуры на венесуэльских курортах, где могут отдыхать россияне.