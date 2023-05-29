В нескольких регионах России ожидается до плюс 33 градусов

Речь идет об Уральском и Приволжском федеральных округах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Температура воздуха до плюс 30-33 градусов и высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируются в некоторых регионах, в том числе в Уральском и Приволжском федеральных округах (УФО и ПФО). Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На Урале будут продолжаться волны тепла в течение всей рабочей недели. В Свердловской, Челябинской областях, например, будет до плюс 25-30 градусов, а местами - до плюс 33 градусов. Это сложная погода", - сказал Вильфанд.

До плюс 24-30 градусов ожидается в ближайшие дни в Саратовской, Оренбургской областях, Татарстане, Башкортостане. Вильфанд отметил, что жара в регионах УФО и ПФО будет сопровождаться высоким уровнем ультрафиолетового излучения.

"Высокий индекс ультрафиолета - 7 единиц (из 12 возможных) - также прогнозируется на юге Центрального федерального округа, а также в Волгоградской, Астраханской областях", - сообщил метеоролог.