В Совфеде предложили не защищать права авторов зарубежного кино при показе в России

В частности, речь идет о нормах Гражданского кодекса РФ, которые определяют правила использования результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта

МОСКВА, 29 мая. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его первый заместитель Алексей Синицын разработали законопроект, которым предлагается до 2025 года не применять положения ГК РФ о защите прав правообладателей зарубежных фильмов из недружественных стран при показах их фильмов на территории РФ. Копия документа, который в понедельник планируют направить премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, есть в распоряжении ТАСС.

"В силу того, что решение вопросов отрасли кинопоказов в рамках параллельного импорта невозможно, так как фильм не является товаром, проектом федерального закона предлагается установить положение о том, что ряд норм Гражданского кодекса РФ не будет применяться в 2023-2024 году в отношении аудиовизуальных произведений авторов (правообладателей) - иностранных юридических или физических лиц, являющихся резидентами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия, а также отказавшихся от предоставления прав на использование своих аудиовизуальных произведений в России, при условии введения таких произведений в оборот за пределами РФ", - говорится в пояснительной записке.

Речь, в частности, идет о нормах ГК РФ, которые определяют правила использования результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта (кинофильма), защиту исключительных прав автора на результаты интеллектуальной деятельности, ответственность за нарушение исключительных прав, например за неправомерный показ фильма в кинотеатре.

Как пояснил Кутепов ТАСС, предлагаемая норма аналогична той, которая разрешает параллельный импорт товаров в Россию, но касается других статей Гражданского кодекса. "Указанные меры позволят выйти кинотеатрам на уровень безубыточности, что сохранит этот сегмент как по экономическим показателям, так и по показателям занятости. При этом необходимые отчисления в Фонд кино и Российское авторское общество (со стороны кинотеатров, телеканалов - прим. ТАСС) сохранятся", - уточнил Кутепов.

Ранее Кутепов отмечал, что прекращение в связи с проведением специальной военной операции на Украине лицензирования фильмов для российских пользователей иностранными компаниями Sony, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures и другими, в то время как за пределами России эти кинофильмы правомерно обнародованы и лицензируются, "противоречит нормам международного права и расценивается как злоупотребление правами правообладателей".

Согласие правообладателей

Ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что не поддерживают другое предложение сенаторов - разрешить российским кинотеатрам показывать иностранное кино без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. В ведомстве тогда уточняли, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использовать результаты его интеллектуальной деятельности или интеллектуальную собственность.

В свою очередь, в официальном ответе Минкультуры РФ как раз обращали внимание сенаторов на то, что российское гражданское законодательство охраняет права на результаты интеллектуальной деятельности и интеллектуальную собственность. По словам ведомства, ограничение исключительного права на произведение науки, литературы или искусства может быть введено только в виде прямой нормы закона, устанавливающей вид произведения либо объекта смежных прав и конкретные способы его использования, допускаемые без согласия правообладателей.