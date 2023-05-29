Бельгийские турки отмечают победу Эрдогана на улицах больших городов

Полицейские им не препятствуют

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Турецкая община Бельгии в воскресенье вечером отмечала победу на президентских выборах Тайипа Эрдогана по всей территории королевства.

В Брюсселе с момента начала объявления результатов голосования на улицах можно было наблюдать сигналящие машины с турецкими флагами. В коммунах Скарбек и Сен-Жосс, где проживают многочисленные выходцы из Турции, на нескольких торговых улицах развернулись стихийные народные гулянья с флагами, музыкой, гудками автомобилей и фейерверками.

Полицейские патрули присутствуют на улицах в значительном количестве, но никак не препятствуют отмечающим.

В целом в местах таких собраний сторонников Эрдогана царит праздничная и мирная атмосфера.

Как сообщил телеканал RTBF, аналогичные акции проходят в Антверпене, Льеже, Намюре, Монсе и Шарлеруа. Инцидентов пока не зафиксировано.

В Бельгии число выходцев из Турции оценивается в 300-400 тыс. Точной статистики не существует, поскольку подавляющее их большинство имеют бельгийское гражданство. Тем не менее, хотя их семьи живут в этой стране уже два-три поколения, они сами зачастую идентифицируют себя как турок.