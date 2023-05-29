Израиль ожидает более 200 тыс. российских туристов в 2023 году

Замдиректора российского представительства Минтуризма Израиля Ксения Воронцова отметила, что в этом году за месяц страну в среднем посещают 18 тыс. туристов из РФ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Израиль ожидает, что страну посетят более 200 тыс. туристов из России в 2023 году. Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на замдиректора российского представительства Минтуризма Израиля Ксению Воронцову.

По ее словам, в этом году в среднем за месяц страну посещают 18 тыс. туристов из России. В настоящее время страны связывают 24 прямых рейса в неделю.

Представитель Минтуризма Израиля отметила, что в 2023 году ковидных ограничений нет, а стоимость билетов из России ниже, чем в прошлом году. Кроме того, многие российские путешественники адаптировались к полетам стыковочными рейсами, которые раньше даже не рассматривали. Все это, по ее словам, также приводит к росту туристического потока.

Ранее в Минтуризма сообщали, что из России в Израиль в общей сложности за первые четыре месяца года приехали 70,9 тыс. туристов, что на 184% больше, чем за аналогичный период 2022 года.