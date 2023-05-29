Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале июня

Жара не ожидается, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Жара не ожидается в ближайшие дни в Москве. Днем прогнозируется плюс 19-25 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ждать прихода летнего зноя с 1 июня не стоит. В ближайшие дни погода будет достаточно однородной, нормальной - плюс 20-25 градусов, без значительных осадков, переменная облачность. Исключением станет только среда, когда днем температура будет ниже - всего лишь 19-20 градусов тепла", - сказал он.

По словам Вильфанда, ночи ожидаются прохладными: в понедельник прогнозируется плюс 5-7 градусов, во вторник и среду - плюс 7-9 градусов. Только с четверга-пятницы ночные показатели начнут превышать плюс 10 градусов.