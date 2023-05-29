29 мая, 02:24
Военная операция на Украине

На Чукотке расширят льготы для семей участников СВО

Компенсацию расходов по оплате ЖКХ смогут получить не только родители и жены военнослужащих, но и другие родственники

ТАСС, 29 мая. Власти Чукотки расширят меры поддержки семей участников специальной военной операции. Льготами по оплате ЖКХ смогут воспользоваться не только родители и жены военнослужащих, но и другие родственники, сообщил врио губернатора региона Владислав Кузнецов в Telegram-канале в понедельник.

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"Усилим поддержку семей наших бойцов. Приняли решение о том, что льготами по оплате ЖКХ смогут воспользоваться не только родители и жены наших военных, но и другие родственники", - написал Кузнецов.

Он уточнил, что сейчас на Чукотке для семей тех, кто служит в зоне специальной военной операции, уже действует механизм компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Стопроцентная компенсация предоставляется супруге либо, если военнослужащий не женат, - родителям. Жители Чукотки предложили скорректировать эту меру поддержки с учетом разных жизненных ситуаций. "Например, когда боец зарегистрирован в одной квартире с неблизкими родственниками - например двоюродными братьями, тетями. Приняли решение, что бюджет будет компенсировать им плату за квартиру и услуги ЖКХ в размере доли жилья, оформленной на военнослужащего", - написал Кузнецов. Он подчеркнул, что поддержка касается всех: мобилизованных, добровольцев, контрактников.

На Чукотке в дополнение к федеральным льготам действуют также региональные меры поддержки для всех участников специальной военной операции. В их числе освобождение от платы за детсад, от транспортного налога, компенсация затрат на получение платного высшего образования для детей, а также ежемесячная выплата на детей-студентов в размере 5 тыс. рублей, компенсация на покупку путевок в детские лагеря и другие. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округВоенная операция на УкраинеКузнецов, Владислав Гариевич
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