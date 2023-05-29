В России разработают концепцию повышения качества жизни граждан

В обсуждении подходов примут участие около 200 экспертов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Концепция повышения качества жизни и благополучия россиян будет создана по итогам ежегодного проектно-образовательного интенсива "Архипелаг" в Новосибирске. В обсуждении подходов, которые станут основой нового федерального проекта в сфере биотехнологий, примут участие около 200 экспертов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Интенсив, в котором примут участие команды российских вузов и стартапов, представители институтов развития и власти, пройдет с 28 июля по 7 августа. Участие в нем помогает авторам проработать свои инициативы в рамках акселерационной программы, найти инвесторов и грантовую поддержку. Обсуждение концепции станет частью программы "Архипелага" и пройдет в Биотехнопарке в Кольцово (Новосибирская область). Участие в треке примут около 200 экспертов со всей страны.

"По итогам мероприятия будут сформированы новые концепции благополучия человека и окружающего его мира, которые станут основой федерального проекта с акцентом на биотехнологии. Концепции призваны способствовать повышению качества жизни россиян с учетом текущих тенденций, среди которых - демографический вопрос, социокультурные изменения, миграционный поток, климатические изменения, здоровое долголетие", - сказали ТАСС в Платформе НТИ.

Эксперты проанализируют современный образ человека и то, как он и окружающий его мир - медицина, питание, одежда и отдых - изменятся до 2040 года.

Экспертное сообщество

Участниками обсуждения, в частности, станут эксперты рынков Национальной технологической инициативы "Хелснет" (развитие телемедицинских технологий и поддержание здорового долголетия), "Нейронет" (разработка нейротехнологий для повышения продуктивности и мыслительных способностей человека), "Фуднет" (поиск новых источников питания), "Веарнет" (новые подходы к потреблению в модной индустрии) и "Медианет" (преобразование, трансформация информационного пространства).

"Повышение качества жизни людей - ключевая часть повестки Агентства стратегических инициатив. Уже сейчас мы реализуем проекты, направленные на упрощение процессов оказания услуг в социальной сфере, внедрение принципов человекоцентричности в работу социальных учреждений. "Архипелаг" предоставляет возможность обмена между представителями регионов лучшими практиками и выработки новых решений, которые помогут сделать взаимодействие человека и государства более простым и комфортным", - считает директор дивизиона "Качество жизни" АСИ Александр Пироженко, чьи слова приводит пресс-служба Платформы НТИ.

Потенциал региона

Организаторами ежегодного интенсива в этот раз выступят правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Платформа НТИ, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

"Помимо того, что в регионе находятся крупнейшие федеральные лечебные учреждения, здесь также сосредоточено наибольшее количество научных организаций и компаний, занимающихся развитием биотехнологий, биофамацевтики, медицины и телемедицины <…>. [Их] ресурсы позволят экспертам эффективно взаимодействовать, дополняя опыт друг друга, качественно проработать свои предложения по повышению благополучия человека", - цитирует пресс-служба Платформы НТИ вице-губернатора Новосибирской области Ирину Мануйлову.

В прошлом июле площадкой для ежегодного интенсива "Архипелаг" был выбран Севастополь. В очной программе приняли участие более 1,8 тыс. человек.