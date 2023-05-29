Панда Я Я вернулась в пекинский зоопарк после 20 лет жизни в США

Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР сообщило, что состояние здоровья животного стабилизировалось

ПЕКИН, 29 мая. /ТАСС/. Большая панда по кличке Я Я, прожившая в зоопарке Мемфиса 20 лет, вернулась в понедельник в родной пекинский зоопарк. Об этом сообщает Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР.

"Состояние здоровья Я Я стабилизировалось", - говорится в сообщении.

Самка большой панды находилась в Соединенных Штатах два десятилетия. Первоначально она была доставлена рейсовым самолетом 23 апреля в Шанхай, где прошла положенный карантин и период восстановления.

Я Я родилась в Пекинском зоопарке в августе 2000 года. Она прибыла в зоопарк Мемфиса в апреле 2003 года вместе с самцом бамбукового медведя Лэ Лэ в качестве "посланников дружбы".

Первоначальное соглашение о пребывании Я Я в США было заключено на 10 лет. В 2013 году оно было продлено еще на десять лет. В феврале группа китайских экспертов побывала в зоопарке Мемфиса, чтобы проверить здоровье животного. Специалисты обнаружили, что шкура Я Я заметно поредела в результате кожного заболевания. В Китае ее постепенно перевели на специальное питание для больших панд, содержащихся в неволе.

Страдания млекопитающего в американском зоопарке вызвали волну сочувствия среди китайских пользователей интернета. Большие панды считаются неофициальным символом Китая.