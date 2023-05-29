В подборку необычных вакансий вошли кольщик дров и инструктор тира

Кроме того, в список попали вакансии инструктора-берейтора, наборщика ювелирных вставок, экипировщика вагонов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сервис "Работа.ру" составил подборку необычных вакансий от российских работодателей, в которую вошли кольщик дров, хлораторщик и инструктор в лучно-арбалетный тир. Такие специалисты могут заработать от 22 тыс. до 100 тыс. рублей, следует из подборки, имеющейся в распоряжении ТАСС.

"В Голицыне требуется кольщик дров, которому готовы платить до 100 тыс. рублей в месяц. В обязанности сотрудника будет входить распиловка бревен, а также колка, погрузка и укладка дров. Важные требования к вакансии - опыт работы бензопилой и ответственность. Заработная плата сдельная", - говорится в подборке.

В список попала также вакансия инструктора-берейтора в Чебоксарах. Такой специалист будет ухаживать за лошадьми, тренировать их, следить за амуницией и экипировкой, проводить конные прогулки. Работодатель ищет соискателя с опытом работы с лошадьми, любовью к животным и навыками верховой езды. Минимальные ветеринарные умения оказания первой помощи приветствуется.

"В Башкортостане открыта вакансия для хлораторщика. Успешный кандидат будет выполнять работы по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Для этой должности у компании нет особых требований, главное - ответственное отношение к работе. Вакансия предполагает трудоустройство в деревне Зеленая Поляна", - отмечается в подборке.

Сервис также отметил вакансию инструктора в лучно-арбалетный тир в Санкт-Петербурге с зарплатой до 80 тыс. рублей. Сотрудник будет проводить мастер-классы и обучающие занятия по стрельбе из лука и арбалета и игре в дартс. Соискатель должен иметь спортивное или педагогическое образование, опыт работы на аналогичной должности, уметь организовывать спортивную секцию и проводить обучающие занятия. Преимуществами будут знания истории и развития лучного спорта и наличие спортивных снарядов.

Кроме того, в подборку включили вакансии наборщика ювелирных вставок в Костроме, экипировщика вагонов в Уфе, в столице ищут сурдолога-отоневролога и казначея.