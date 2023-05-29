В Москве ожидаются переменная облачность и до 23 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит 752 мм ртутного столба

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 21 до 23 градусов тепла. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до плюс 7 градусов.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 18 до плюс 23 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градусов.

Ветер западный, юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет повышенным и составит 752 мм ртутного столба.