Воронежская область примет на отдых 300 детей из Белгородской области

Ведутся переговоры с Республикой Крым, Ставропольским краем и другими регионами

БЕЛГОРОД, 29 мая. /ТАСС/. Воронежская область примет на летний отдых 300 детей из Шебекинского городского округа Белгородской области. Сейчас белгородские власти ведут переговоры с другими регионами об организации отдыха детей, сообщил в понедельник на своей странице в сети "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков.

"В среду 300 детей из Шебекинского округа отправятся в Воронежскую область на летний отдых. По приглашению губернатора Воронежской области Александра Викторовича Гусева, за что я ему очень благодарен. Мы понимаем, что вопрос безопасности сейчас в округе стоит очень остро. Переживание у всех у нас, у взрослых, очень большое. И, конечно, такая помощь от коллег-губернаторов очень своевременна", - написал он.

По словам Гладкова, сейчас власти Белгородской области ведут переговоры с Республикой Крым, Ставропольским краем, Калужской областью и Ярославской областью об организации отдыха детей из приграничных сел региона.

"Надеюсь, что уже завтра смогу вам доложить, кто, куда, в каком количестве едет. В первую очередь дети из приграничных сел, из Шебекина. Также из Грайворона и приграничных сел Грайворонского округа", - добавил губернатор.