Количество сильных загрязнений рек и озер в России выросло на 9% в 2022 году

Чаще всего такие инциденты фиксировались в Свердловской, Мурманской и Московской областях

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Почти 2,5 тысячи случаев высоких загрязнений произошло в 2022 году в российских реках и водоемах, что на 9% больше, чем годом ранее. Чаще всего такие инциденты фиксировались в Свердловской, Мурманской и Московской областях, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети "Финэкспертиза" на основе данных Росгидромета, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В 2022 году в российских реках, озерах и водоемах выявили на 9% больше высоких и экстремально высоких загрязнений по сравнению с предшествующим годом - всего 2,47 тыс. случаев. Чаще всего загрязнения пресноводных объектов фиксировались в Свердловской области (26% от общего числа инцидентов по стране), Мурманской области (9%), Московской области (8%), Новгородской области (4%), Ханты-Мансийском автономном округе (4%), Смоленской области (4%), Челябинской области (3%), Новосибирской области (3%), Красноярском крае (3%) и Москве (2%)", - говорится в исследовании.

Из 2 470 экологических инцидентов, произошедших на воде в 2022 году, 1 926 относились к высоким загрязнениям, 544 случая - к экстремально высоким. И если количество экстремально высоких загрязнений поверхностных вод, то есть наиболее опасных ввиду больших концентраций вредных веществ, сократилось год к году на 7% или на 38 инцидентов, то число высоких загрязнений, напротив, выросло на 14%, или на 242 случая.

"Несмотря на спад промышленного производства, 2022 год по количеству высоких загрязнений пресноводных объектов обогнал не только коронакризисный 2020-й, но и 2021-й, когда экономика активно восстанавливалась после ковида. В то же время при анализе экологической ситуации важно делать поправку на качество мониторинга, который планируется постоянно совершенствовать. Определенная часть опасных загрязнений воды может быть попросту не обнаружена. Основным источником загрязнений рек и водоемов выступают неочищенные сточные воды промышленных производств. Поэтому важнейшей экологической задачей является установка очистного оборудования и модернизация технологического процесса, на чем предприятия в непростых экономических условиях зачастую предпочитают экономить", - заявила глава "Финэкспертизы" Елена Трубникова, чьи слова приводятся в исследовании.

Региональные загрязнения

Наибольшее число высоких и экстремально высоких загрязнений в 2022 году было выявлено в водоемах Свердловской области: 647 случаев в бассейнах рек Тобол, Кама, Обь, 133 экстремально высоких загрязнения в реках Черная, Тальтия, Салда и 20 других. Далее с большим отрывом по числу загрязнений водоемов следует Мурманская область: 215 случаев, из них 63 высоких загрязнения в малых водоемах, 52 экстремально высоких загрязнения в безымянном ручье в Кандалакше и ручье Варничный в Мурманске, реке Кумужья и восьми других.

За ними идут Подмосковье с 194 случаями высоких загрязнений в бассейнах рек Ока и Волга, Новгородская область (110 случаев), Ханты-Мансийский автономный округ (109 случаев), Смоленская область (95 случаев), Челябинская область (75 случаев), Новосибирская область (72 случая), Красноярский край (62 случая).

"По итогам 2022 года Москва улучшила свои позиции, переместившись на десятое место, хотя в первом полугодии была на шестом (тогда в столице было зафиксировано 50 случаев высокого загрязнения, во втором же полугодии количество инцидентов сократилось до 11). Все выявленные экологические инциденты произошли в бассейне Оки, основными загрязнителями выступали соединения цинка, азот аммонийный и нитритный, а также легкоокисляемые органические вещества", - уточнили аналитики.

Экстремально высокие и высокие уровни загрязнения поверхностных пресных вод в 2022 году фиксировались по 25 загрязняющим веществам и 5 показателям качества воды. Чаще всего инциденты были связаны с переизбытком в воде соединений марганца (572 случая), соединений цинка (268 случаев), легкоокисляемых органических веществ (257 случаев), нитритного азота (245 случаев), соединений меди (213 случаев).

Кроме того, часто в пресных водах наблюдался дефицит растворенного кислорода (190 случаев), соединений общего железа (132 случая), аммонийного азота (112 случаев), соединений никеля (106 случаев) и алюминия (68 случаев).

Под высоким загрязнением поверхностных вод понимается превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в 3-5 раз для веществ 1-го и 2-го классов опасности, в 10-50 раз для веществ 3-го и 4-го классов, в 30-50 раз для нефтепродуктов, фенолов, ионов марганца, меди и железа. Также критериями высоких загрязнений является повышение биохимического потребления кислорода до уровня 10-40 мг/л и снижение концентрации растворенного кислорода до 2-3 мг/л. При экстремально высоких загрязнениях поверхностных вод ПДК превышается в пять и более раз для веществ 1-го и 2-го классов опасности и в 50 и более раз для веществ 3-го и 4-го классов опасности.