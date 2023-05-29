В Москве приступили к благоустройству территории кластера "Ломоносов"

Планируется создать общественное пространство возле флагмана и на участках от проспекта Вернадского до гимназии МГУ и Раменского бульвара

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Первый этап благоустройства окружающей территории кластера "Ломоносов" начался в Москве. Завершить его планируется в августе 2023 года, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

"В настоящее время мы приступили к благоустройству окружающей его (кластера "Ломоносов - прим. ТАСС") территории. Проект был разработан совместно с администрацией ИНТЦ (Инновационного центра МГУ "Воробьевы горы" - прим. ТАСС). <...> Завершить работы первого этапа планируется в августе 2023 года. Таким образом, уже к осени нынешнего года возле кластера "Ломоносов" станет гораздо комфортнее и уютнее", - написал мэр.

Он отметил, что в первую очередь планируется создать общественное пространство возле флагмана и на участках от проспекта Вернадского до гимназии МГУ, от гимназии до Раменского бульвара. На втором этапе благоустроят участок между гимназией и улицей Светланова.

Также в ближайшее время планируется создать пешеходные связи, которые соединят "Ломоносов" с гимназией МГУ и ближайшими станциями метро: "Университет", "Ломоносовский проспект" и "Раменки". Для велосипедистов будут оборудованы велопарковки и точки проката, для автомобилистов обустроят парковки, пассажиры общественного транспорта смогут пользоваться остановочными павильонами с зарядными слотами для гаджетов.

Кроме того, на прилегающей к кластеру территории заменят покрытие тротуаров площадью более 20 тыс. кв. м, а на проезжей части уложат свыше 37 тыс. кв. м асфальта, нанесут разметку и установят дорожные знаки. Планируется разбить более 18 тыс. кв. м газона и высадить зеленые насаждения, отметил Собянин. Он добавил, что недалеко от Дома студентов обустроят пешеходную зону с плиточным мощением, лавочками и зелеными насаждениями.

В вечернее и ночное время освещать территорию будут 360 современных энергосберегающих фонарей, заключил мэр, уточнив, что часть работ уже завершена. Так, уже создана центральная площадь - парадный вход в кластер "Ломоносов" со скульптурной группой, скамейками-вазонами и крупными деревьями. Расположенный рядом сквер оттеняет строгую геометрию фасадов здания.